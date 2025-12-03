Putin: “No tenemos intención de combatir contra Europa”

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el día de ayer que Rusia no desea una guerra con las potencias europeas, pero que “está dispuesta a enfrentarse” si Europa desea un conflicto directo. “No tenemos intención de combatir contra Europa, lo he dicho 100 veces, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos inmediatamente”, sostuvo el líder ruso, que también acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la invasión de Ucrania. “Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se apartaron, fue una iniciativa suya”, agregó.

Asimismo, el mandatario ruso llamó a los dirigentes europeos a renunciar a “vivir bajo la ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y volver “a la realidad, con base en la situación sobre el terreno”. Estas declaraciones llegan en un contexto donde el propio Putin recibió al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar los términos del plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. Witkoff llegó a Moscú tras mantener consultas durante el fin de semana con representantes ucranianos y una videoconferencia el pasado lunes con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Zelenski aseguró que el plan “se ve mejor” tras las revisiones, pero mantiene una postura firme en el punto más sensible, el cual es la exigencia rusa de conservar el control de Crimea y de las regiones parcialmente ocupadas por Moscú.

Vale recordar, que la figura de Steve Witkoff se ha vuelto polémica porque, antes de asumir un rol central en el equipo de paz de Trump, habría asesorado a un colaborador de Putin sobre cómo presentar el plan de Ucrania de la forma más atractiva posible para el propio Trump. Bajo este contexto, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó su temor de que las conversaciones entre Putin y Witkoff en Moscú presionen aún más a Ucrania para que haga concesiones.