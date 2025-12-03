La OCDE redujo las proyecciones de crecimiento para Argentina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo las proyecciones de crecimiento para la Argentina y elevó las estimaciones de inflación, en un informe que expone las tensiones de la política económica oficial.

Según el organismo, el PBI crecerá apenas 3% en 2026, frente al 4,3% previsto en septiembre, mientras que la inflación se ubicará en 17,6%, por encima del 16,5% anterior. El ajuste refleja un escenario menos optimista y pone en duda el relato gubernamental de recuperación sostenida.

El documento destaca que la economía cerrará 2025 con un alza del 4,2%, tras la caída del 1,9% del año pasado, pero advierte que el segundo trimestre mostró un retroceso del 0,1% en el PIB, arrastrado por la debilidad de la demanda interna. La OCDE subraya que, aunque se redujeron los déficits fiscales y la inflación mostró cierta moderación, persisten vulnerabilidades macroeconómicas y una incertidumbre política que condiciona la estabilidad.

El organismo también proyecta una inflación de 41,7% para 2025, superior al cálculo previo, y reclama más reformas para sostener la prudencia fiscal y al mismo tiempo impulsar el crecimiento potencial. En ese sentido, señala la necesidad de que el Banco Central acumule reservas internacionales como prioridad para consolidar la estabilización.

El informe advierte que la narrativa oficial sobre un entorno más favorable para las empresas y un sector energético pujante convive con datos inconsistentes. La reducción de las expectativas de crecimiento y el aumento de la inflación dejan en evidencia que las promesas del Gobierno chocan con una realidad más compleja.