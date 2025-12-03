La pintora que reveló el mundo de los insectos

Nacida en 1647 en Fráncfort, Merian creció rodeada de pigmentos y grabados gracias al oficio de su padrastro, Christoph Sandrart. Desde joven se dedicó a observar insectos en su jardín y descubrió algo que entonces no estaba bien explicado: cómo las orugas se convertían en mariposas. Sus dibujos detallados mostraron la metamorfosis completa, desafiando ideas supersticiosas de la época.

En 1699 emprendió un viaje inusual para una mujer de su tiempo: viajó a Surinam, en Sudamérica, para estudiar especies tropicales. Allí realizó descripciones minuciosas del comportamiento de mariposas, polillas, ranas y plantas. Su libro Metamorphosis Insectorum Surinamensium es considerado una obra cumbre de la historia natural.

Aunque no tuvo educación científica formal, Merian combinó arte y observación directa con una rigurosidad adelantada a su siglo. Hoy es reconocida como pionera de la entomología. Su trabajo influyó en científicos posteriores, y su enfoque de estudio en el hábitat natural sigue siendo un método esencial.