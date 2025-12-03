La noche que nació el cine moderno

El 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indien del Grand Café de París, los hermanos Auguste y Louis Lumière presentaron diez cortometrajes filmados con su invención: el cinematógrafo. Las imágenes en movimiento ya existían en pruebas privadas, pero ese día por primera vez el público pagó una entrada para verlas. Entre los títulos proyectados estuvo La salida de los obreros de la fábrica, considerada la primera película exhibida comercialmente.

El impacto fue instantáneo. La leyenda dice que el corto La llegada de un tren a la estación generó pánico porque algunos espectadores creyeron que la locomotora saldría de la pantalla. Aunque posiblemente exagerado, el relato muestra la potencia de este nuevo medio. En apenas meses, la “máquina de los Lumière” recorrió Europa y América.

Este evento marcó el inicio oficial del cine como industria y como arte. Lo que comenzó siendo una curiosidad científica se convirtió en una de las formas de expresión más influyentes del siglo XX. Directores, guionistas y actores nacerían a partir de esa noche que, sin que nadie lo supiera, estaba dando forma al entretenimiento global.