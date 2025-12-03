El matemático que nunca salió de su cuarto pero cambió al mundo

Ramanujan creció en Kumbakonam, India, y desde muy chico mostró una habilidad extraordinaria para las matemáticas. Sin acceso a educación avanzada, aprendió por su cuenta usando un solo libro: una compilación de miles de teoremas. Pronto comenzó a llenar cuadernos con resultados originales que descolocaban incluso a los expertos.

En 1913 envió una carta llena de fórmulas a G. H. Hardy, prestigioso matemático de Cambridge. Hardy quedó tan sorprendido por la genialidad del joven que lo invitó a Inglaterra. Allí, Ramanujan produjo resultados que todavía hoy se estudian, como sus series para los números primos y sus trabajos sobre particiones y funciones modulares.

Su vida fue corta —murió a los 32 años—, pero dejó más de 3.000 teoremas. Algunos recién se están demostrando con técnicas modernas. Ramanujan es considerado uno de los mayores prodigios matemáticos de la historia, un ejemplo único de genio autodidacta.