Prevén un fuerte ascenso térmico y máximas cercanas a 40°C

Los próximos días estarán dominados por condiciones muy estables en gran parte del país, con cielo despejado y viento persistente del norte que impulsará un marcado aumento de temperaturas. Según explicó Leonardo de Benedictis, meteorólogo de Meteored Argentina, la combinación de viento norte y fuerte insolación propia del inicio del verano ya está elevando gradualmente los registros, en un proceso que se intensificará entre miércoles y viernes.

El núcleo principal del calor se concentrará en el norte de La Pampa, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires, donde podrían alcanzarse valores cercanos a los 40°C. Estas marcas superan ampliamente los promedios habituales para diciembre y tendrán impacto en la demanda atmosférica y la evapotranspiración, un factor clave para el sector agropecuario. En el norte argentino, el calor será aún más intenso. Provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca podrían registrar máximas de entre 40°C y 42°C, junto con mínimas elevadas que dificultarán el descanso nocturno y aumentarán el estrés térmico en la población, cultivos y ganado. Hacia el fin de semana se espera un cambio en las condiciones. Un sistema de inestabilidad avanzará desde el oeste, provocando precipitaciones en Mendoza, San Juan y San Luis. Entre domingo y lunes, el fenómeno podría extenderse al centro del país, generando inestabilidad y un descenso de temperaturas.