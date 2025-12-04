Revuelo en Barrio Aeropuerto por un reptil suelto en una casa

A medida que se va acercando el verano, entre las altas temperaturas y la acumulación de humedad favorece a la aparición de extraños reptiles que terminan provocando un escándalo en algunos barrios de La Plata. Esto fue lo que ocurrió ayer al mediodía en una casa que está frente al predio del Aeropuerto de La Plata, hacia donde tuvieron que acudir los bomberos y Defensa Civil.

Apenas habían pasado las diez de la mañana cuando la familia de Marta y un grupo de vecinos de la zona de 8 y 610 alertaron la presencia de una enorme reptil que caminaba por los patios de las casas y las veredas de pasto del barrio. Si bien en invierno, con la acumulación del agua de las zanjas, suelen aparecer sapos o ramas que se alimentan de insectos en los sectores más húmeros de la ciudad, la realidad es que este tipo de iguanas no suele verse con frecuencia durante gran parte del año.

“Llamamos a los bomberos para que la encuentren y la puedan atrapar”, expresaron preocupados los vecinos, ya que no hay mucho conocimiento de las respuestas que puedan dar este tipo de especies ante la presencia de los humanos o de las mascotas.

En el barrio se teme por el daño que puedan sufrir algunos perritos o gatos del lugar, como así también algún tipo de ataque por parte de estas especies a las personas.

Si bien hasta el momento no se han registrado episodios de personas que terminen lastimadas, no es la primera vez que aparecen este tipo de reptiles en zonas de descampados y húmedas como pasa en el predio del Aeropuerto.

Según el diagnóstico de los bomberos que intervinieron en el operativo de “captura”, la acumulación de agua por las lluvias del último fin de semana y la aparición del calor producto del cambio en las temperaturas, provoca que este tipo de especie salgan de sus refugios y busquen zonas más propicias para habitar como lugares a la sombra.

Si bien ayer se pensó en la intervención de zoonosis, la realidad es que todo terminó con la búsqueda de los bomberos y de Defensa Civil en la casa de la esquina de 8 y 610, que está justo frente a uno de los laterales que tiene el enorme predio del Aeropuerto de La Plata, en una situación que suele repetirse en otras regiones como Los Hornos, Villa Elisa, más cerca del Parque Ecológico y también en algunas zonas de Parque Sicardi.