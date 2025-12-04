El día que un volcán “apagó” un año entero

En abril de 1815, el volcán Tambora, ubicado en la actual Indonesia, protagonizó una de las erupciones más poderosas registradas por la humanidad. La enorme cantidad de cenizas lanzada a la atmósfera bloqueó la luz solar y alteró la temperatura del planeta. El efecto no fue inmediato, pero al año siguiente el mundo entero comenzó a experimentar un clima extraño y extremo.

El hemisferio norte sufrió heladas en junio, nevadas en pleno verano y cosechas arruinadas. Europa enfrentó hambrunas y migraciones forzadas, mientras que en Estados Unidos muchos colonos abandonaron sus tierras. Este caos climático, paradójicamente, también dio origen a grandes obras: en una villa suiza, encerrados por el frío, Mary Shelley y Lord Byron escribieron historias que derivarían en Frankenstein y en la literatura gótica moderna.

El evento reveló, mucho antes de la ciencia contemporánea, el impacto global de los fenómenos naturales y cómo una sola erupción puede reescribir la historia social, cultural y económica del planeta.