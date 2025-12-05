Recomendaciones para prevenir golpes de calor ante las altas temperaturas

Frente a las altas temperaturas previstas para los próximos días, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y resguardar la salud de la comunidad. Desde la Secretaría de Salud local remarcaron la importancia de mantener una correcta hidratación, evitar la exposición solar en las horas críticas y reforzar los cuidados de niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, quienes se encuentran entre los grupos más vulnerables.

Entre las sugerencias principales, se aconseja no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, permanecer en lugares frescos, usar ropa clara y holgada, y protegerse con gorra, lentes y protector solar en caso de salir. También se recomienda consumir alimentos livianos como frutas y verduras, evitar comidas pesadas y no ingerir bebidas alcohólicas ni muy azucaradas, que favorecen la deshidratación.

Respecto a la actividad física, se sugiere no realizar ejercicios intensos al aire libre durante las horas de mayor calor y optar por espacios ventilados o climatizados. Para el cuidado de bebés y niños, se indica ofrecer el pecho con mayor frecuencia, mantenerlos en ambientes frescos, vestirlos con ropa liviana y nunca dejarlos dentro de vehículos estacionados.