Abrieron la inscripción para la tradicional quema de muñecos de fin de año
Se lanzó el registro obligatorio para quienes construyan momos en los barrios. Habrá capacitaciones, controles de seguridad y nuevas pautas para la autorización final de la tradicional celebración del 31 de diciembre.
Se habilitó esta semana la inscripción oficial para los muñecos que formarán parte de la tradicional quema de fin de año, una de las celebraciones populares más representativas de la ciudad y que cada diciembre reúne a vecinos y visitantes alrededor de imponentes figuras construidas de manera artesanal. Como es costumbre, los momos pueden representar personajes de actualidad, icónicos dibujos animados o temáticas humorísticas, y se elaboran con materiales livianos como madera, papel y cartón.
Las estructuras, distribuidas en distintos barrios, podrán ser visitadas durante los días previos al 31 de diciembre, mientras que la quema se realizará puntualmente a la medianoche de Año Nuevo en cada punto autorizado. Para participar, los organizadores deberán completar un formulario antes del 19 de diciembre con datos indispensables: DNI del responsable, boceto del diseño, nombre de fantasía, ubicación exacta, información de contacto y otros requisitos técnicos.
Como parte del procedimiento, el lunes 22 de diciembre se dictará una capacitación obligatoria en el Centro de Operaciones Municipal (COM), donde Bomberos brindarán recomendaciones y establecerán criterios para garantizar condiciones seguras durante la construcción, exhibición y quema de los muñecos. Según la normativa vigente, las figuras no podrán superar los seis metros de alto, tres de ancho y tres de largo, y deberán emplazarse en un sitio que asegure un radio despejado equivalente a tres veces su altura.
Además, se prohíbe instalar estructuras debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas, estaciones de servicio o sobre terrenos con cañerías de fluidos combustibles, con el fin de reducir riesgos para las personas y para el entorno urbano. La autorización final para la quema será otorgada por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia el martes 30 de diciembre, luego de inspecciones específicas en cada locación.
Finalmente, los grupos responsables deberán garantizar la limpieza total del lugar utilizado entre las 3 y las 6 de la madrugada del 1° de enero de 2026, a fin de preservar los espacios públicos una vez concluida la histórica celebración.