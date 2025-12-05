El TC encendió la previa del Gran Premio Coronación con una vuelta simbólica en Plaza Moreno

El Turismo Carretera comenzó a palpitar el Gran Premio Coronación con una multitudinaria acción promocional en el corazón de La Plata. Este jueves, varios pilotos de la categoría más popular del automovilismo argentino realizaron una vuelta simbólica alrededor de Plaza Moreno, en una jornada que reunió a fanáticos, autos históricos y los modelos de nueva generación que marcarán el futuro del TC.

Entre los protagonistas más aclamados estuvo Agustín Canapino, quien desfiló a bordo de la Chevy con la que se consagró campeón en 2010. Gastón Mazzacane, uno de los locales, manejó la mítica coupé que perteneció a Juan Manuel Bordeu, mientras que Martín Vázquez exhibió su Dodge Challenger, uno de los vehículos más llamativos de la nueva era. Diego Jakos se presentó con su Toyota Camry y el platense Nicolás Moscardini condujo el Ford con el que Juan Manuel Silva obtuvo el título en 2005, despertando nostalgia entre los presentes.

La actividad marcó la primera de las dos vueltas promocionales previstas para calentar motores de cara al fin de semana. La segunda acción se realizará mañana al mediodía: los autos partirán desde la estación de servicio ubicada en el kilómetro 63 de la Ruta 2 y completarán el trayecto hasta el acceso del Autódromo Roberto Mouras, donde el domingo se disputará el Gran Premio Coronación.

La ciudad vive así un anticipo vibrante del gran cierre de temporada, con el TC desplegando historia, potencia y emoción a días de su última competencia del año.