Ubeda definió el equipo para recibir a Racing

Llegó el jueves y, como marca la metodología de trabajo del cuerpo técnico, Boca tuvo su entrenamiento insignia de fútbol en la Bombonera. El decisivo, ese donde Claudio Úbeda pasó a la práctica toda la teoría de la pizarra pensando en el próximo partido. Y eso ocurrió esta tarde de cara al clásico con Racing por las semifinales del Torneo Clausura: el DT repetirá el equipo y Ander Herrera formará parte de los concentrados.

Durante la semana hubo alguna duda con respecto a la continuidad en el equipo de Milton Giménez, quien no convierte hace seis partidos y viene de acumular actuaciones deslucidas, en las que falló goles claros.

Sin embargo, el Sifón optó por mantener a los mismos que vienen de vencer -y sufrir- a Argentinos Juniors el pasado fin de semana. Edinson Cavani, quien podría reemplazarlo, aún no está óptimo para ir de arranque. Por este motivo, Úbeda repetiría el equipo por tercer partido consecutivo.

En ese marco, la formación sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.