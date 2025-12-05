Carrillo, afuera del clásico en el Bosque

La noticia cayó pesado en City Bell y alteró una semana que ya venía cargada de tensión clásica. Es oficial: Guido Carrillo no estará en el Bosque. El delantero, único sobreviviente del último mano a mano entre Estudiantes y Gimnasia en 2014, deberá cumplir la última fecha de su sanción y se perderá un partido que él mismo esperaba jugar desde que volvió al club.

El Tribunal de Disciplina le había aplicado cuatro fechas por su expulsión ante Tigre —aquel codazo sin pelota a Joaquín Laso que el VAR sacó a la luz— y ya cumplió tres: Argentinos, Rosario Central y Central Córdoba. Estudiantes volvió a apelar esta semana con el objetivo de que la sanción bajara a tres partidos, pero la gestión no prosperó. En el último Boletín de AFA no aparece ninguna modificación, lo que confirma que la sanción se mantiene firme.

Para Carrillo, que jugó los 180 minutos del recordado cruce copero de 2014 (0-0 en la ida y 1-0 en la vuelta con gol de Diego Vera), es un golpe durísimo. No solo por el contexto, sino porque el clásico en el Zerillo era un desafío que lo motivaba especialmente. Su regreso deberá esperar, al menos, hasta una hipotética final si Estudiantes logra avanzar.

Mientras tanto, el Barba Domínguez ya trabaja en alternativas. Hoy por la mañana, el plantel volvió a entrenarse en el Country con la cabeza puesta en Gimnasia y un foco especial en la estructura ofensiva. Facundo Farías volvió a ocupar el lugar de referencia en el equipo titular, tal como ocurrió en Santiago del Estero, con Tiago Palacios moviéndose como falso nueve para romper líneas y potenciar la presión alta.

Otra opción que el cuerpo técnico analiza es la inclusión de Lucas Alario, aunque todavía lo ven corto en ritmo. En ofensiva también se ensayaron variantes con Edwuin Cetré más cerca del área, pensando en un partido donde la velocidad puede ser determinante.

En el mediocampo, la duda sigue centrada en la vuelta de Mikel Amondarain. Pese a estar habilitado, Ezequiel Piovi atraviesa un gran momento y hoy volvió a formar parte del once junto a Ascacíbar y Medina.

La semana será larga, intensa y con cada entrenamiento funcionando como una final anticipada. Estudiantes ajusta piezas, afina detalles y convive con la baja confirmada de su goleador. El lunes, en 60 y 118, no habrá margen: será clásico, será semifinal y será a todo o nada. Y el Pincha tendrá que ir al Bosque sin su nueve titular.