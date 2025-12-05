Fuerte comunicado del plantel tripero por los sueldos adeudados

No fue una jornada más en el mundo Gimnasia. De manera sorpresiva, teniendo en cuenta que es la semana previa al gran clásico platense, el plantel mens sana emitió un fuerte comunicado en reclamo por los sueldos adeudados. Los jugadores del Lobo no se entrenaron en modo de protesta, pero sí realizaron trabajos en el gimnasio.

El texto en cuestión apunta contra la nueva dirigencia, cuando la misma recién lleva horas en el puesto de manera formal. La deuda en algunos casos asciende a cuatro meses, sin contar lo que se le debe a los empleados de las distintas sedes y demás deportistas de la institución.

El comunicado fue compartido prácticamente por todo el plantel: Augusto Max, Marcelo Torres, Mateo Seoane y Matías Melluso fueron de los primeros en publicarlo, pero a ellos se sumaron de inmediato Nelson Insfrán, Lucas Castro, Jeremías Merlo, Juan Pintado, Ivo Mammini y Manuel Panaro, entre otros.

En referencia al paro realizado hace algunas semanas, el plantel explicó en el escrito: “Hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo. Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos de los responsables actuales”.

En otro tramo del comunicado, los jugadores del Lobo sentenciaron: “El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece”.