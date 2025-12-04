Le dieron “impulso” y premiaron a los deportistas más sacrificados de La Plata

El joven nadador de 19 años Ulises Cazau se quedó con el premio Impulso de Oro en la primera entrega de los premios que se llevó a cabo anoche en el Teatro Coliseo Podestá.

Cazau es un nadador platense destacado por sus logros en el estilo mariposa, quien ha obtenido medallas en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde ganó plata en los 100 metros mariposa.

La velada estuvo organizada por la Subsecretaría de Deportes que encabeza Angel Pichi Cerisola, estuvo también supervisada por Leandro Tarabini y contó con la presencia en la entrega del presidente del Concejo Deliberante Marcelo Gallan y el jefe comunal Julio Alak.

En la entrega de los premios se reconoció el desempeño de más de 150 deportistas de la ciudad de La Plata, la mayoría jóvenes, que buscan profundizar el sentido del “impulso” a la actividad deportiva.

Entre los mencionados y ganadores se encontró el esgrimista Iván Groupierre Salvador, quien este año se convirtió en el campeón nacional más joven de la historia en esta disciplina.

Además, se destacó el desempeño de la selección juvenil de básquet de La Plata (U13) que este año ganó el torneo provincial.

Además también recibió el premio Impulso de Oro a Sandra Yanaje por su desempeño en la Selección femenina de fútbol para ciegos.

Yanaje forma parte del equipo de fútbol para no videntes del Centro Vasco y su incursión en la selección fue clave para lograr el éxito que tuvo el equipo nacional.

La sala principal del Teatro Coliseo Podestá se mostró llena de personas, familiares y allegados de los deportistas que fueron reconocidos y se vivieron momentos de mucha emoción cuando los ganadores bajaban con los diplomas que les iban entregando.

La organización de la entrega de estos premiso se llevó a cabo en pocos días, ya que el anuncio oficial se hizo el pasado 19 de noviembre en el contexto del aniversario de La Plata.

De la votación formaron parte destacados periodistas de la ciudad, como ocurrió con el jefe de deportes de este diario Juan Pablo Ferrari y demás integrantes de la sección y del programa Somos Deporte del canal Somos La Plata.

El año que viene se repetirá la premiación y se buscará que con el paso de los años los “Impulso” se transformen en una tradición.