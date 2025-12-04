Carlos Anacleto habló en la previa de su asunción como Presidente

A días de una elección histórica donde Carlos Anacleto se impuso con el 74,4% de los votos, el líder de Usina Tripera asumirá formalmente este jueves la presidencia de Gimnasia en un acto que tendrá lugar en el Polideportivo Victor Nethol. Será en un evento oficial y sin la presencia de público en general. Tras haber asistido al compromiso del plantel profesional por los cuartos de final del Torneo Clausura y también decir presente en la gran final de la Reserva, el Presidente electo cumplirá con las formalidades.

En las últimas horas, Anacleto habló con TyC Sports y palpitó el clásico platense: “¿Si es el más importante? No creo. Tuvimos otros. Yo fui al del 96´en la cancha de Estudiantes. Estuve en la Copa Centenario. Hace poco jugamos la final de la Copa Argentina… posiblemente sea el más importante del último tiempo, pero de la historia no creo”.

Consultado sobre su relación con el mundo albirrojo, el flamante mandamás albiazul sentenció: “A los dirigentes de Estudiantes los conozco. En La Plata nos conocemos todos. Tenemos que trabajar en hacer más fluida la relación y estamos en eso. Yo creo que debemos trabajar para que todo salga bien y recordar que somos rivales, no enemigos”.