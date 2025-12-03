Anacleto prometió un estadio nuevo en cuatro años y puede salir campeón en dos semanas…

Mientras el primer equipo de Fernando Zaniratto se prepara para afrontar lo que podrían resultar como dos finales que marcarían la historia del club, en la parte institucional comenzó una transición pacífica que pretende culminar con la entrega del mandato a Carlos Anacleto el próximo jueves en un acto que se llevaría a cabo en la sede social de calle 4.

De acuerdo a lo informado por fuentes de Usina Tripera, la actual comisión directiva de Mariano Cowen prestó colaboración a los requerimientos que se fueron realizando en la jornada del lunes, con la salvedad de que algunos directivos, especialmente los del área de finanzas, ya no están porque fueron renunciando a lo largo del 2025.

Si bien todo lo expuesto en la campaña previa a ganar las elecciones se mantiene en pie, para el presidente electo Carlos Anacleto las prioridades podrían cambiar si el equipo le gana las semifinales a Estudiantes, ya que tendría la chance histórica de convertirse en el primer gobierno oficial en ganar un título de un campeonato regular que organiza la AFA, más allá de algunas Copas que se jugaron a lo largo del siglo XX.

Anacleto podría quedar en la historia por ser el presidente que en menos de dos semanas logró que el equipo gane un título, ya que desde el jueves, Usina Tripera será formalmente responsable de la organización del partido de semifinales con Estudiantes y de todo lo que arrastre el resultado de ese encuentro y de una hipotética final.

Por otro lado, en cumplimiento de las promesas vertidas en campaña, Usina Tripera deberá llamar a Asamblea Extraordinaria para los primeros meses del 2026 y allí someter a votación de los socios los cambios del estatuto que permitan la inyección de capitales externos y darle impulso a la obra del estadio en un plazo de cuatro años.

Si los socios aceptan las inversiones se llamaría a licitación para comenzar con la obra de la nueva cancha no antes de mitad del 2026, tal cual lo explicaron en la campaña electoral.

Si todo marcha como estaba planificado y prometido a los socios que votaron el último sábado, el Lobo podría jugar el segundo semestre del año en el Estadio Único de local esperando por la construcción de una cancha en el Bosque con capacidad 52 mil personas, que contará con un techo y tendrá un espacio comercial de explotación para albergar recitales y eventos que permitan la recuperación de la inversión de los capitales extranjeros.

Según contaron voceros del grupo de Anecleto, la primera medida que se tomará el jueves será “apagar el incendio” con los empleados del club que a la fecha no cobraron el sueldo de octubre y que antes del sábado tendrían depositados los salarios con fondos que serían “prestados” y asentados como “mutuos”, ya que el club todavía no logró una recuperación genuina de sus ingresos.

Otra medida de gestión sería reflotar antes de fin de año la venta del 50 por ciento del paso de Alan Lescano a Argentinos Junios, por el cual ya se habrían registrado conversaciones con el presidente del Bicho Malaspina y un empresario del fútbol que estará a cargo del área en el club.