Gimnasia venció a Barracas y habrá clásico platense en semifinales

Dinámico y totalmente impredecible. Así de lindo es el fútbol argentino. Que el “Traductor” Flores o Farré. Que Orfila u Oreja. Y la solución siempre estuvo al alcance de la mano. Mismo plantel, diferentes resultados. Unión grupal y poder de convencimiento por parte de Fernando Zaniratto parece ser la fórmula de este Gimnasia ganador. El Lobo derrotó 2-0 a Barracas Central por los cuartos de final del Torneo Clausura y se clasificó a las semifinales, donde enfrentará a Estudiantes. Con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, el elenco mens sana volvió a mostrar solidez y capitalizó sus momentos en el Estadio Claudio Tapia.

El partido comenzó con intensidad y, en una de las primeras intervenciones por parte del tripero, Jeremías Merlo fue víctima de una fuerte patada de Nicolás Demartini que el árbitro Hernán Mastrángelo decidió no sancionar con amonestación, generando los primeros reclamos visitantes.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos: una jugada por derecha en la que Merlo recibió una habilitación -que generó dudas por una posible posición adelantada- para meter el pase justo a Manuel Panaro. Tras varios minutos de revisión en el VAR, el árbitro principal convalidó el gol.

El Lobo sufrió bastante en el segundo tiempo ante los constantes ataques del Guapo: Insfrán terminó siendo figura y dos pelotazos rebotaron en el travesaño tripero. Zaniratto movió el banco con ingresos progresivos, entre ellos el de Franco Torres, quien más tarde sentenciaría el resultado para encaminar la clasificación a semis. Quinta victoria al hilo para Gimnasia (River, Vélez, Platense, Unión y Barracas Central). la ciudad de las diagonales se prepara para un clásico que promete ser histórico.