Racing eliminó a Tigre y jugará con Boca en busca de la final

Racing igualó 0-0 ante Tigre en los 90 minutos de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en un partido que tuvo final caliente en su tiempo regular: antes del pitazo final que dio lugar al tiempo suplementario, Ramón Arias se fue expulsado con roja directa. En la Academia se fueron expulsados en el alargue Martirena y Santiago Sosa. Tras persistir la igualdad, el elenco de Avellaneda se impuso en los penales y jugará la semifinal ante Boca.

Una vez más, Facundo Cambeses fue la gran figura en la tanda definitoria desde los doce pasos.

Boca, que terminó primero en su zona, será local en La Bombonera. En la jornada de hoy se confirmarán los días y horarios de las dos semifinales. Cabe recordar que la final del certamen será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.