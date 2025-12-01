Show de atajadas de Dibu Martínez para el triunfo del Aston Villa

Los integrantes de la Scaloneta tuvieron un domingo con protagonismo en el Premier League. Hubo dos principales dentro del contexto: el nivel espléndido de Emiliano Dibu Martínez para el triunfo del Aston Villa y el retorno de Lisandro Martínez después de más de 300 días de inactividad en el Manchester United, que le ganó como visitante al Crystal Palace. También ganó el Liverpool de Alexis Mac Allister, mientras que empató el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho contra el líder Arsenal.

En su estadio de Villa Park, los “Villanos” -con Emiliano Buendía como titular- estiraron su gran racha de cinco victorias consecutivas y se aseguraron terminar la fecha en puestos de Champions League. En un encuentro que fue de menos a más en cuanto al nivel de juego, el equipo de Birmingham derrotó por 1 a 0 al Wolverhampton y se trepó a la tercera posición de la Premier League.