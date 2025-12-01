Racing y Tigre prometen sacarse chispas en el Cilindro

La Academia viene de eliminar agónicamente a River y buscará aprovechar el envión para seguir avanzando en los playoffs. Del otro lado, el Matador se agigantó en La Fortaleza y logró tachar a Lanús, campeón de la Copa Sudamericana.

La gran preocupación de Gustavo Costas para afrontar este nuevo cotejo eliminatorio es el lateral derecho, con Facundo Mura y Gastón Martirena tocados y lejos de su 100% físico. La misma suerte corre en el medio para Juan Ignacio Nardoni, que si bien volvió en el pasado encuentro, volvió a lastimarse. Entre tantas lesiones, la vuelta de Felipe Pardo a los entrenamientos fue una gran noticia en la Academia.

El elenco dirigido por Diego Dabove dio el batacazo y, tras hacer el pasillo protocolar al campeón de la Copa Sudamericana, se impuso por la mínima ante el Granate en condición de visitante con un gol de David Romero. Ahora, impulsado por su registro de solo una derrota en sus últimas tres presentaciones y teniendo que jugar a domicilio nuevamente, buscará repetir el resultado que consiguió en la quinta fecha de este mismo campeonato, en el que pudo vencer por 2 a 1 a la Acadé en el Cilindro con un tanto in extremis de Ignacio Russo.