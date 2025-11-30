Colapinto vuelve a largar desde boxes y Norris busca consagrarse campeón en Qatar

El Gran Premio de Qatar, penúltima cita de la temporada 2025 de la Fórmula 1, se convirtió en un escenario de contrastes. Por un lado, Franco Colapinto atraviesa un fin de semana adverso que lo obliga a largar nuevamente desde boxes. Por el otro, Lando Norris tiene la posibilidad de consagrarse campeón del mundo, en un campeonato que llega al límite de la tensión.

Colapinto, que ya había partido desde el pit lane en la carrera sprint, repetirá la situación en la competencia principal. El equipo Alpine decidió realizar modificaciones en el A525 del argentino, buscando darle un auto más competitivo tras un desempeño que lo dejó siempre en el fondo del pelotón. “Estoy largando más desde el pit lane que desde la pista”, ironizó el bonaerense antes de la largada.

El contraste con Gasly es evidente. El francés mostró solidez y se metió en el grupo de los diez mejores, mientras Colapinto no pudo capitalizar las mejoras introducidas tras el sprint. La diferencia interna en Alpine refleja también las dificultades de adaptación que atraviesa el argentino en su primera temporada completa con el equipo.

Pero mientras Colapinto lucha por salir del fondo, la atención del mundo de la Fórmula 1 está puesta en la definición del campeonato. Lando Norris, piloto de McLaren, llega al Gran Premio de Qatar con la posibilidad concreta de consagrarse campeón. El británico depende de sí mismo: si gana la carrera, automáticamente se quedará con el título de pilotos, cortando la hegemonía de Max Verstappen, quien lleva cuatro campeonatos consecutivos.

El escenario de largada en Qatar agrega dramatismo. Piastri partirá desde la pole position, Norris lo hará desde el segundo lugar y Verstappen desde el tercero. Tres protagonistas en las primeras filas, con todo por jugarse en una carrera que puede marcar un quiebre histórico.

El Gran Premio de Qatar, entonces, se presenta como una jornada de doble lectura. Para Colapinto, la búsqueda de redención en un fin de semana complicado. Para Norris, la posibilidad de alcanzar la gloria y convertirse en campeón del mundo. Para Piastri y Verstappen, la chance de estirar la definición hasta Abu Dhabi.