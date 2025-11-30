Las lluvias privaron a Villa San Carlos de jugar en San Isidro

Fue un sábado de inclemencias meteorológicas en toda la región de La Plata, pero las lluvias azotaron diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, como fue San Isidro, donde el primer equipo de Villa San Carlos tenía que enfrentar a Acassuso, por el choque de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera B Metropolitana.

Es por ese motivo que el encuentro fue suspendido, debido a que el campo de juego del Quemero tenía muchos charcos y era muy difícil poder tener un desarrollo futbolístico en condiciones normales, por lo que se decidió postergar todo para el martes venidero a las 17.00 en La Quema.

De esta manera, los comandados por Pablo Miranda se quedaron con las ganas de tener revancha, recordando que en el juego de ida disputado en el Gennacio Sálice fue igualdad sin goles.

Vale mencionar que el duelo entre Deportivo Armenio y Sportivo Italiano también fue reprogramado, al tiempo que al cierre de esta edición jugaban Real Pilar y Flandria. Argentino de Merlo espera en semifinales, ya que en la noche del viernes goleó 4-0 a Excursionistas, en un global que finalizó 7-1, una verdadera paliza.