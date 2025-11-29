“Lo espero emocionado y tranquilo”: Toto Pueblo votó y llamó a vivir una jornada en paz

En medio de una jornada marcada por una alta concurrencia de socios, el candidato Toto Pueblo emitió su voto en la sede social de Gimnasia y expresó la mezcla de emoción y serenidad con la que enfrenta el tramo final del proceso electoral. “Lo espero emocionado, tranquilo, con una templanza. Dios ve la obra de uno, que laburó, los seis años sin parar”, afirmó en diálogo con la RED92.

Pueblo contó que permanecerá en la sede durante todo el día, acompañando a los hinchas que se acercan a votar. “Ahora me quedo disfrutando de la gente. Ya está todo dicho. Hoy ya tenemos presidente y a disfrutar”, señaló el candidato, quien remarcó el clima especial que se vive tras una larga espera por la realización de los comicios.

Consultado sobre la actualidad futbolística del equipo y el impacto en la campaña, sostuvo que siempre priorizó al club por encima de cualquier interés personal. “Por sobre cualquier nombre está el Lobo. Es mi institución. Yo lo veo muy bien al equipo, me ilusiona llegar a la gloria”, expresó.

El candidato también agradeció el cariño recibido al llegar a la sede, donde socios y socias se acercaron a saludarlo y pedirle fotos. “El cariño se gana con respeto. Fui muy respetuoso con todo mi pueblo. Para mí son todas familias, más allá de a quién voten”, dijo, buscando transmitir unidad en una jornada clave.

Pueblo concluyó llamando a una participación masiva: “Que venga todo el mundo a votar. Es un día muy especial y hay que vivirlo juntos”.