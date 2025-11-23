El Lobo viaja a Santa Fe y en La Plata cierran las listas de Anacleto, Onofri y Di Loreto

No será un domingo más para Gimnasia.

Mientras una delegación de jugadores viajará en ómnibus a Santa Fe para afrontar el partido de mañana a las 22 contra Unión, los espacios políticos de Usina Tripera, Arriba Gimnasia y Unir a Gimnasia aprovecharán la jornada para apuntalar el cierre de listas que deberán presentarse mañana entre las 8 y las 10 de la mañana en la sede de calle 4.

Las elecciones en el Lobo serán el sábado que viene en el Polideportivo, pero en función del resultado de mañana, el actual presidente Mariano Cowen pedirá la unidad y que se bajen todas las listas si el equipo pasa a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Usina presenta la lista mañana a las 9

El espacio de Carlos Anacleto, Usina Tripera, le confirmó al diario Hoy nuevos nombres que van a integrar la lista de 36 aspirantes a dirigentes.

Emanuel Chambo será el protesorero de Marcelo Altuve (tesorero), mientras que Melina Mallamace será una de las vocales.

Este espacio ya confirmó también a Carlos Anacleto como candidato a presidente, Ezequiel Ibáñez (a vice), Ricardo Casal (a vice segundo), a Ramiro Geneyro y Pablo Storino como secretarios generales del club, a Ignacio De Nicola como vocal titular, a Miguel Dueñas y muy probablemente Carlos Altuve se sume al Tribunal de Honor.

Una mujer como vicepresidenta de Onofri

El espacio Arriba Gimnasia, con Daniel Onofri a la cabeza, descartó ayer cualquier tipo de alianza política con el sector de Unir a Gimnasia de Emanuel Di Loreto y le confirmó a este diario que Emelina Molinari será una de las candidatas a ocupar la vicepresidenta.

Además tendrá en la lista a una familiar directa de Daniel Bayo.

Di Loreto cierra la lista

Unir a Gimnasia, mientras tanto, definirá hoy los últimos lugares de la lista que se presentará mañana en la sede social y no se descarta que aparezca un apellido de peso entre los convocados por la familia de Carlos Castagneto, Diego Patiño y el titular de la empresa Alsina, Emanuel Di Loreto.

Zaniratto repite equipo

El plantel de Gimnasia viajará esta tarde a Santa Fe y la intención del entrenador es que Nelson Insfrán, Pintado, Martínez, Giampaoli, Silva Torrejón, Max, Barros Schelotto, Panaro, Merlini, Merlo y Torres arranquen jugando mañana a las 22 ante Unión.