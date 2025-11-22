UNO como punto de partida: Estudiantes afinó detalles antes del viaje a Rosario

Estudiantes de La Plata tuvo este viernes una práctica clave en el estadio UNO, donde Eduardo Domínguez terminó de pulir conceptos y ajustar detalles tácticos para el mano a mano del domingo ante Rosario Central. A apenas 48 horas del duelo de octavos de final del Torneo Clausura, el plantel se movió en el Jorge Luis Hirschi con un entrenamiento intenso y bajo la mirada atenta del cuerpo técnico, que todavía sostiene una duda importante respecto al sistema.

El Barba volvió a probar las dos alternativas que había ensayado durante la semana en City Bell: línea de cuatro o línea de cinco defensores, decisión que condiciona directamente el armado ofensivo. La práctica en UNO sirvió para evaluar comportamientos colectivos en un campo que el equipo conoce a la perfección, pero que esta vez utilizó solo como escenario para afinar movimientos antes del viaje.

En la variante más ofensiva, con cuatro en el fondo, Joaquín Tobio Burgos volvió a aparecer entre los titulares como extremo por derecha, respaldado por su gol ante Argentinos y por su buen presente. Si Domínguez opta por esa estructura, el Pincha buscará presionar más arriba y sostener tres hombres de ataque.

La otra posibilidad continúa siendo la línea de cinco, donde Santiago Arzamendia se incorpora como carrilero. En ese dibujo, el juvenil quedaría afuera y Estudiantes privilegiaría el orden y la densidad defensiva, una postura que el DT ya utilizó en partidos de alta exigencia, como la serie con Flamengo.

De mitad de cancha hacia adelante, el panorama está más claro: Ezequiel Piovi y Mikel Amondarain repetirán como el doble pivote obligado ante las ausencias de Santiago Ascacíbar (suspendido) y Gabriel Neves (lesionado). En ataque, habrá presencia confirmada de Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré, mientras que la referencia final dependerá del sistema elegido.

En la defensa, Santiago Núñez se mantuvo en el equipo que paró el DT, ocupando el lugar de Facundo Rodríguez, reemplazado en el entretiempo ante Argentinos. González Pirez y Benedetti también integraron el once durante los ejercicios tácticos.

El plantel volverá a entrenar hoy por la mañana, en el Country Club. Tras esa práctica, está programado el viaje hacia Rosario, donde Estudiantes quedará concentrado a la espera del partido del domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.

Con dudas por resolver pero con la mente enfocada, el Pincha encara las últimas horas antes de un duelo decisivo que puede definir su futuro inmediato en el Clausura. El sábado será el día de las últimas pruebas. El domingo, el día de la verdad.