“Toto” Pueblo presentó una lista abierta y con pluralidad de género

Dentro de una semana se llevarán adelante las elecciones en Gimnasia. Para participar, los candidatos tienen tiempo de presentar oficialmente las listas hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana. Pero el jueves a última hora se presentó formalmente la primera: la de Edgardo “Toto Pueblo” Medina. Cabe destacar que los socios ya tienen a disposición el padrón.

La lista de “Gimnasia Somos Todos” se presentó prácticamente sin nombres que hayan estado involucrados en la política del club anteriormente, algo de lo que el propio Medina se ha jactado en los debates y notas de los últimos días. Y con una pluralidad de género dentro de los 36 apellidos que fue destacada por la masa societaria.

Los vicepresidentes serán Javier Novarini (1°), Luis Ignacio Rey (2°) y Marcelo Gabriel San Pablo (3°).

La lista tiene un pequeño error . En ella figura como séptimo vocal titular Simón Bordoni, un periodista de la región que rápidamente aclaró que “no forma parte de la lista” ni nada tiene que ver con el espacio político de Medina. Desde el entorno de “Toto” Pueblo le confirmaron a ese medio que el tema se resolverá en breve.