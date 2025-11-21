Villa San Carlos ajusta las tuercas para la primera final

Cada vez falta menos para lo que será el gran encuentro que tenga el primer equipo de Villa San Carlos en el comienzo del torneo Reducido, enfrentando ni más ni menos que a Acassuso, considerado el clásico en esta categoría. La Primera B Metropolitana ya tiene al Ferrocarril Midland como campeón, pero todavía falta definir el otro ticket a la Primera Nacional 2026.

No solo falta dirimir esa cuestión, sino también que queda un boleto a la Copa Argentina del próximo año, aunque para ello hay que ganar este certamen mata - mata con todo lo que eso conlleva. Para todo esto se prepara el equipo dirigido técnicamente por Pablo Miranda, que este sábado dará el primer paso ante el Quemero.

Desde las 17.00, en el Gennacio Sálice de Berisso, los del Pájaro intentarán sacar ventaja en la serie que no tiene ventaja deportiva y en caso de resultar igualada en 180 minutos se va a definir desde los tiros desde el punto penal. Marcos Recalde será el árbitro mañana, acompañado por Nahuel Santanocito y Martín Raffo, mientras que Manuel Giret será el cuarto hombre.

Respecto a los que perdieron la semana pasada en Agronomía con Comunicaciones, el DT tiene la intención de no meter mucha mano en la formación titular, ya que entiende que no se hizo un mal partido. La baja más sensible es la de Emanuel Zagert en ataque, que fue expulsado en los últimos segundos del partido con el Cartero por un choque con un rival.

Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda, Nicolás Benavidez; Juan Ignacio Silva, Ángel Acosta; Alejandro Lugones, Francisco Cairo, Matías Samaniego y Luca Ferro pican en punta para ser los que defiendan la celeste y blanca en un reducto que promete estar a tope para la primer batalla con los de San Isidro.

El Camba del Indio baja la persiana

Son tiempos de tranquilidad en el mundo de Defensores de Cambaceres, con Hernán Darío Ortíz a la cabeza, el plantel profesional viene trabajando con el desafío de cerrar de buena manera el 2025 y tratar de ser considerados para la temporada venidera, donde el Rojo intentará volver a ser protagonista y competir como no lo hizo este año en la Primera C.

Este viernes iba a darse un amistoso para los futbolistas del Indio, pero debido a las intensas lluvias que azotaron a Ensenada y toda la región, el cuerpo técnico decidió postergar la actividad y realizar un entrenamiento sin fútbol para cerrar la semana y reencontrarse recién el próximo lunes.

La Liga se prepara para un finde plagado de actividad

Este viernes comenzará un fin de semana extra largo en la Argentina y es por ese motivo que las autoridades de la Liga Amateur Platense dispusieron que haya actividad de los campeonatos durante la tarde de hoy, el sábado, domingo y el lunes, con el plato fuerte justamente mañana con la continuidad de la Divisional A que viene muy caliente en el Clausura.

Por la fecha 13 del torneo, el puntero Unidos de Olmos (29) podrá perder el liderazgo ya que estará jugando recién a mediados de la semana entrante debido a su participación en el Regional Amateur. Adip (28) puede arrebatarle el liderazgo cuando enfrente en el clásico a San Lorenzo en el Olímpico de Villa Castells.

Centro Fomento Los Hornos (25) que viene de dos caídas consecutivas visitará a un urgido Asociación Iris que viene luchando por mantener la categoría, al tiempo que Estrella (21) recibirá a Tolosano (20), ambos con chances de campeonar pero lejos a falta de nueve puntos para el cierre.