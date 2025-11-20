The Gladiator’s Hat llevó a Eduardo Ortega Pavón a su segundo “Rocha”

POR GALOPÓN

La jornada hípica más importante del turf platense tuvo mucho brillo e intensidad, y es así que al momento de disputarse el Gran Premio “Dardo Rocha” las tribunas estaban colmadas de un público ansioso de no perderse detalles de la competencia. En un marco multitudinario, se disputó la carrera central del programa, el Gran Premio “Dardo Rocha” (G I-2.400mts.), donde The Gladiator’s Hat con una cerebral conducción del jockey Eduardo Ortega Pavón- se alzó con una incuestionable victoria ya que dejó que Sono Perfetto hiciera todo el gasto de la carrera para atacarlo en la recta y pasarlo de largo, para seguir viaje hasta el disco que cruzó con siete cuerpos de ventaja sobre Don Champagne –ambos ejemplares entrenados en San Isidro por el cuidador Carlos Etchechoury- mientras que tercero, a largo y medio culminaba Endor Rye.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, oriundo de cualquier país, ocupó el décimotercer turno de programación y contó con el inusual número de 20 participantes, ya que hubo asistencia perfecta. El cierre de las apuestas mostró el concluyente favoritismo de Treasure Island con un sport de $2.65, superando ampliamente lo reunido por Cuan Chef ($5.95) y por The Gladiator’s Hat ($6.05). Trasladado el pleito a la pista, The Gladiator’s Hat, conducido eficazmente por el jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón logró la cuarta victoria de su breve pero espectacular campaña. El ganador empleó 2m.30s.37/100 para los 2.400 metros de pista normal.

Ni bien se abrieron las gateras en buen momento para todos los competidores y luego de un corto apareo entre dos o tres ejemplares, nuestro candidato Sono Perfetto, movió de firme y pasó a comandar con dos cuerpos de ventaja sobre Cornwall, quedando luego Davalos y Treeasure Island. Al pasar por primera vez frente al disco el puntero mantenía tres cuartos de cuerpo sobre Cornwall, que por un largo precedía a Treasure Island, escalonándose luego Davalos, The Gladiator’s Hat y El Darwin. Así volcaron el codo del Colegio Nacional y al pasar por la señal de los 1.600 metros, el puntero mantenía un cuerpo de ventaja sobre Cornwall, corriendo cerca Treasure Island, El Darwin, Davalos, Célebre Happy y Gladiator’s Hat.

Ya en el opuesto y promediando dicho sector Sono Perfetto frenaba por poco a Cornwall, quedando a dos largos The Gladiator’s Hat y El Darwin, y luego lo hacían Davalos y Don Champagne. Ingresaron al codo de la calle 41, con Sono Perfetto adelante pero ya asediado por Gladiator’s Hat y El Darwin; ya en la recta, Gladiator’s Hat cargó decididamente sobre la posición de Sono Perfetto al que enseguida rebasó y con potentes brazadas siguió viaje hasta el disco que cruzó con siete cuerpos de ventaja sobre Don Champagne que de atropellada le dio el “uno-dos” al entrenador Carlos Etchechoury.

El ganador se movió con los siguientes parciales: 25s.95/100; 50s.08/100; 1m.14s.29/100; 1m.38s.69/100 y 2m.05s.03/100, hasta completar un registro total de 2m.30s.37/100.

Axel Kicillof y Julio Alak presenciaron el “Rocha”

Poco antes de la disputa del Gran Premio “Dardo Rocha”, arribaron al hipódromo el gobernador bonaerense Axel Kicillof acompañado del intendente platense Julio Alak, que eran esperado por el titular de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof. Juntos presenciaron la disputa de la prueba máxima del turf platense y disfrutaron del espectáculo multitudinario de las tribunas como nunca se dan en el año. Los tres se mostraron muy conforme con la organización y de los distintos espectáculos secundarios que se brindaron para el disfrute de los platenses que en grado sumo se volcaron por todo el predio del hipódromo. Además, los tres políticos formaron parte de la entrega de premios a los ganadores del “Dardo Rocha”.