Estudiantes ajusta tuercas para Arroyito: Domínguez mueve piezas y piensa en un volantazo táctico

Estudiantes comenzó una semana que será determinante para su futuro inmediato. Clasificado a los playoffs por una combinación casi milagrosa de resultados, el equipo de Eduardo Domínguez se entrenó este miércoles en el Country Club de City Bell para preparar el duelo de octavos de final ante Rosario Central, que se jugará el domingo desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito. La misión es clara: recomponer la imagen tras el golpe ante Argentinos y sostener el último hilo de ilusión en el Clausura.

El entrenamiento tuvo un arranque cargado de palabra y ánimo. Domínguez reunió al plantel, habló fuerte, pidió calma y reforzó la idea de que esta instancia es una nueva oportunidad para reivindicarse. Tras una semana tensionada por los malos resultados y la incertidumbre sobre su continuidad, el DT envió un mensaje de unidad y rápidamente pasó al trabajo con pelota.

El plantel fue más corto que lo habitual. Las ausencias por suspensión de Santiago Ascacíbar y Gabriel Neves obligaron al cuerpo técnico a integrar a juveniles. El nombre que sorprendió fue el de Galo Galarza, mediocampista promovido para suplir la falta de volantes centrales, que completó los trabajos con intensidad y podría quedarse en la lista de convocados.

En el ensayo reducido, Domínguez empezó a analizar un cambio profundo: volver a la línea de cinco defensores, una estructura que ya le dio resultado en la Copa Libertadores. La idea recobró fuerza ahora que Gastón Benedetti recibió el alta y se encuentra en condiciones de jugar como carrilero por izquierda, complementando a Santiago Arzamendia. El objetivo es recuperar solidez, algo que el equipo perdió en el último tramo del Clausura.

En el mediocampo, el DT prueba alternativas para acompañar a Mikel Amondarain. El primer candidato es Ezequiel Piovi, quien ingresó bien en Victoria, aunque Alexis Castro apareció como opción inesperada en las últimas horas y podría meterse según cómo responda en los entrenamientos del miércoles y jueves.

El ataque también tiene sus propios interrogantes. Cristian Medina y Edwuin Cetré se mantendrían entre los titulares, mientras que Joaquín Tobio Burgos, de buenos ingresos y autor del gol ante Argentinos, se ganó un lugar importante en la consideración. La gran duda pasa por el último nombre: Lucas Alario aún no terminó de convencer para reemplazar a Guido Carrillo, mientras que Tiago Palacios, pese a su baja en el rendimiento, sigue siendo un jugador que Domínguez valora por su inventiva. El mano a mano se resolverá en las últimas prácticas.

El probable equipo del Pincha: Muslera; Gómez, González Pirez, Rodríguez, Arzamendia, Benedetti; Piovi o Castro, Amondarain; Tobio Burgos, Medina, Cetré; Palacios o Alario.

Del otro lado, Rosario Central también tiene sus novedades. Ariel Holan no podrá contar con Ignacio Malcorra, expulsado ante Independiente. Sí recuperará a Ángel Di María, que vuelve tras una fecha de suspensión y jugará su primer partido en Arroyito ante Estudiantes desde 2006. El Canalla llega motivado tras meterse entre los ocho gracias a una combinación de resultados que lo favoreció.

El Pincha ya está en modo final. Arroyito espera, y Domínguez mueve fichas en busca de una reacción que necesita ser inmediata.