Zaniratto define el equipo para visitar a Unión

De pelear el descenso a meterse en los playoffs. Gimnasia transitó semanas muy cambiantes y tras buenos resultados de la mano de Fernando Zaniratto, volvió a ilusionar a sus hinchas.

Los jugadores del Lobo se reencontraron en Estancia Chica para comenzar a delinear el encuentro del próximo lunes ante Unión en Santa Fe por los octavos de final del Torneo Clausura.

En las redes sociales, el club compartió el regreso a las prácticas con diferentes videos de lo que fue el entrenamiento, mostrando la intimidad del plantel primero con los trabajos en gimnasio y luego con las indicaciones del técnico Zaniratto.

A lo largo de la semana, el cuerpo técnico evaluará a Alejandro Piedrahita, el extremo que se perdió el encuentro ante Platense por una molestia muscular. Mientras que también, otro de los jugadores que está en duda y será evaluado es Fabricio Corbalán, que arrastra una molestia física que este miércoles no lo dejó entrenar a la par de sus compañeros.

La Reserva clasificó a semifinales

Un aullido que ilusiona a los hinchas. Gimnasia sigue imparable en el Torneo de Reserva: le ganó a San Lorenzo por 3-1 en Estancia Chica y se clasificó a las semifinales del Clausura Proyección. Tras una primera etapa muy buena, que incluso ameritaba más ventaja, el equipo de Ricardo Kuzemka liquidó el pleito y ahora se medirá ante Argentinos Juniors, nuevamente como local.

Después de varios intentos, el conjunto mens sana logró abrir el marcador tras un gran pase de Bolzán y una mejor definición de zurda, de Santino López García pisando la media hora de juego. Y sobre el cierre de la primera mitad, el propio Cayetano Bolzán tomó un rebote para aumentar la ventaja. Si bien el cuervo descontó, Leonel Troncoso puso el 3-1 definitivo para el Lobo.