Carlos Anacleto: “Si soy Presidente, es muy factible que Zaniratto siga”

En las últimas horas, el candidato a presidente Carlos Anacleto dejó varios títulos en el canal DeporTV. Consultado sobre el futuro de Fernando Zaniratto como técnico de Gimnasia, el referente de Usina Tripera sentenció: “Si soy presidente, es muy factible que Zaniratto siga”.

Anacleto habló sobre el momento que atraviesa el club y lo que pretende para el futuro: “estamos ayudando a transitar estas semanas difíciles. Gimnasia es un club social y con múltiples disciplinas. No estoy a favor de las SAD. Queremos un estadio nuevo. Con Verón no tengo vínculo, pero no tengo problema de sentarme a hablar”.

La contienda electoral que definirá al sucesor de Cowen ya tiene todo definido: será el sábado 29 de noviembre en la Sede Social de calle 4, entre las 9:00 y las 19:00 horas. Con cuatro espacios en competencia y encuestas que anticipan una elección movilizada, el mundo Gimnasia vivirá una jornada histórica.

En la misma línea, se informó que el plazo para la presentación de listas permanecerá vigente hasta el lunes 24 de noviembre a las 10 horas y se indicó que los socios y socias habilitados podrán consultar el padrón a través del Portal de Autogestión. Al momento de emitir el sufragio se deberá presentar el DNI físico.

El oficialismo no participará de los comicios y los espacios confirmados son los que encabezan Carlos Anacleto, al frente de Usina Tripera; Daniel Onofri, como cabeza de Arriba Gimnasia; Edgardo “Toto” Medina, titular de Gimnasia Somos Todos; y la nueva alianza “Unir a Gimnasia”, integrada por Diego Patiño, Juan Larraza, Emanuel Di Loreto y Lucas Castagneto.