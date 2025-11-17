Gimnasia visita a Platense con la ilusión de meterse en los playoffs

De pelear el descenso a soñar con los octavos de final del Torneo Clausura. Así de cambiante y dinámico es el fútbol argentino. Y por supuesto Gimnasia no está ajeno a esa realidad. Tras un fin de semana con buenas noticias por diferentes resultados en la fecha 16 del Torneo Clausura, el Lobo deberá ganar esta tarde en Vicente López ante Platense para avanzar a la siguiente instancia del certamen. Gran expectativa en los hinchas triperos. El encuentro comenzará a las 19:30 horas y será arbitrado por Fernando Echenique.

El equipo dirigido por Hernán Lamberti necesita revertir su presente. Platense intentará mejorar su bajo promedio de goles por partido y recuperarse de la reciente derrota ante Talleres de Córdoba.

En cuanto al posible equipo, Lamberti no cuenta con ocho futbolistas por diferentes lesiones. Ante esto, son pocas las posibilidades de cambios que se preveen en el local en busca de cerrar un mal torneo.

Tal como adelantó este medio, Zaniratto cuenta con una baja sensible y no podrá repetir el equipo que ganó ante River y Vélez. La baja en cuestión es la de Alejandro Piedrahita, que quedó desafectado por una mialgia en el isquiotibial. El jugador que se perfila como titular en su lugar es Jeremías Merlo, tras su buen ingreso ante el Fortín.

La otra novedad que tendrá la convocatoria mens sana será la ausencia de Germán Conti que presenta un cuadro febril y no podrá ocupar un lugar en el banco de los relevos. Por eso, Juan Cruz Cortazzo será su reemplazante en la lista.