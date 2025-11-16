Argentinos Juniors venció 2-1 a Estudiantes y le complicó su pase a octavos

El estadio Jorge Luis Hirschi fue escenario de una noche cargada de tensión para Estudiantes de La Plata, que buscaba asegurar su lugar en los playoffs del Clausura de la Liga Profesional. Sin embargo, el Pincha no pudo cumplir con su objetivo: cayó 2-1 ante Argentinos Juniors por la fecha 16 y complicó su clasificación.



El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llegaba al duelo dependiendo de sí mismo, pese a las derrotas recientes frente a Boca y Tigre. Pero la racha negativa se extendió y, esta vez, Argentinos golpeó en los momentos justos para quedarse con tres puntos vitales en su pelea por avanzar de fase.



El Bicho abrió el marcador a través de Hernán López Muñoz, que aprovechó un desajuste defensivo y puso el 1-0. Estudiantes reaccionó y niveló el partido gracias a un verdadero golazo de Joaquín Tobio Burgos, que ilusionó a los locales y encendió al público en UNO. Sin embargo, el envión duró poco: Alan Lescano apareció en el complemento para marcar el 2-1 definitivo y darle a los de La Paternal un triunfo clave que, por ahora, los mete en playoffs.



Con este resultado, Estudiantes queda a la espera de otros marcadores para saber si podrá avanzar a la próxima instancia, mientras que Argentinos da un paso firme en la recta final del torneo.



