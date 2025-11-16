Aldosivi hizo la heroica y descendieron Godoy Cruz y San Martín

Mar del Plata no perderá su plaza en Primera división, ya que Aldosivi le ganó ayer 4 a 2 a San Martín de San Juan y terminó de consumar el descenso de los sanjuaninos, que al estar últimos en la tabla general anual y en la tabla de los promedios habilitaron un lugar que fue ocupado por Godoy Cruz de Mendoza en el segundo descenso del año.

El Tiburón marplatense derrotó 4 a 2 a los sanjuaninos, mientras que el Tomba igualó 1 a 1 con Riestra en Mendoza y se fue a la B.

Además, Independiente derrotó 1 a 0 a Rosario Central, pero no le alcanzó para clasificar a los playoffs, mientras que San Lorenzo y Sarmiento igualaron 1 a 1.