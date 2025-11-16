San Carlos se quedó sin chances de jugar la Copa Argentina

No fue el mejor sábado para el primer equipo de Villa San Carlos, que no pudo cumplir el gran sueño de clasificar a la Copa Argentina 2026. Fue derrota 2-0 para los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda ante Comunicaciones, con goles de Sebastián Carruega y Joaquín Barroso para el Cartero. Vio la roja el delantero Emanuel Zagert en el Celeste y se perderá como mínimo el partido de ida del Reducido.

Lo concreto es que esta caída dejó al Villero sin el acceso al certamen más federal del país, aunque todavía tiene la chance de acceder si se corona campeón del Reducido, algo que también lo haría ascender a la Primera Nacional, un objetivo difícil pero que no es imposible para los de Berisso.

El Villero finalizó el Clausura con 27 unidades, producto de seis triunfos, nueve empates y cinco derrotas. Ahora deberá esperar como termina la fecha para saber el rival que tendrá la próxima semana.