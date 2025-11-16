Trabajo táctico para definir el equipo ante Platense

Gimnasia jugará mañana a las 19.30 contra Platense en el último partido de la 16ta fecha del Torneo Clausura y Fernando Zaniratto impulsó ayer trabajos con pelota dividiendo al plantel en varios grupos. Hoy habrá un trabajo táctico sin mucha exigencia y allí podría confirmar la tendencia que indica que repetiría el mismo equipo que viene de ganar en la última fecha contra Vélez.