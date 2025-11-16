La Plata

domingo 16 DE noviembre 2025

T: 22º

H: 69%

Temperatura

22º

Humedad

69%

gimnasia

Trabajo táctico para definir el equipo ante Platense

Los dirigidos por Zaniratto ultiman detalles para enfrentar a Platense y se perfila el mismo equipo que ganó la última fecha.

Gimnasia jugará mañana a las 19.30 contra Platense en el último partido de la 16ta fecha del Torneo Clausura y Fernando Zaniratto impulsó ayer trabajos con pelota dividiendo al plantel en varios grupos. Hoy habrá un trabajo táctico sin mucha exigencia y allí podría confirmar la tendencia que indica que repetiría el mismo equipo que viene de ganar en la última fecha contra Vélez. 

GimnasiaPlatensediario Hoy

Noticias Relacionadas