Domínguez juega al misterio y mantiene una duda clave

Estudiantes de La Plata atraviesa las últimas horas antes del partido más determinante de su campaña en el Clausura de la Copa de la Liga. En un Jorge Luis Hirschi que promete una noche caliente, el Pincha recibirá a Argentinos Juniors con la obligación de ganar: un triunfo lo mete en los playoffs, mientras que una derrota lo deja sin chances de avanzar.

En City Bell, el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez aprovechó la semana para multiplicar pruebas y ajustar detalles. El ensayo táctico del jueves dejó varias pistas sobre el equipo, con numerosas variantes en la formación titular y una decisión que se llevó toda la atención: el regreso de José Ernesto Sosa como referencia ofensiva.

Si bien Cristian Medina apareció en algunos pasajes como falso nueve, como también Edwuin Cetré, desde el seno del plantel confirmaron que fue el Príncipe quien ocupó mayormente ese rol durante la práctica. La ausencia de Guido Carrillo y la falta de confianza del entrenador en Lucas Alario y Facundo Farías para ese puesto empujaron a Domínguez a mirar nuevamente hacia el experimentado mediocampista de 40 años.

Sosa ya había cumplido esa función en la recta final de 2024, con su última aparición como centrodelantero el pasado 1° de junio ante Aldosivi por Copa Argentina. Ahora, volvería a ser titular en UNO para comandar al León en los últimos metros de la cancha y aportar la cuota de jerarquía que demanda una noche decisiva.

El resto del equipo aparece definido: la defensa contará con Leandro González Pirez y el medio con Mikel Amondarain desde el arranque, mientras que la zona de creación mantendrá su habitual estructura.

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y José Sosa es una de las formaciones que plantó el deté.

Cuatro juveniles de la 2005 ponen el gancho

Cuatro futbolistas recibieron la mejor noticia: Tiziano Van Der Tuin (arquero), Máximo Desábato (defensor central), Galo Galarza (mediocampista) y Martín Naser (delantero) firmarán en los próximos días su primer contrato profesional con el Pincha. Entre ellos, quien ya tuvo un roce con la elite fue Desábato, el Chavito, que debutó en la victoria 1-0 ante Defensa y Justicia en este mismo campeonato.