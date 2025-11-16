Conmoción en el Autódromo Roberto Mouras: muere el piloto chaqueño Frangioli

Una profunda conmoción sacudió al automovilismo tras la muerte de Alejandro Frangioli, piloto chaqueño de 66 años y larga trayectoria, quien se descompensó en la última vuelta de la competencia de Turismo Internacional en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Frangioli conducía un Ford Fiesta cuando sufrió el episodio que lo dejó inconsciente al volante. El vehículo se desplazó hacia uno de los laterales de la pista sin colisionar con otros autos ni con las defensas del circuito. De inmediato, personal médico y auxiliares ingresaron para asistirlo, pero pese a las maniobras de reanimación practicadas durante varios minutos, no fue posible salvarle la vida. El médico actuante certificó el fallecimiento y determinó que la causa fue una descompensación de origen natural.

Reconocido en el ambiente del automovilismo zonal, Frangioli fue campeón de la Clase Super en 2005, 2006 y 2018, y este año competía como protagonista destacado de la Clase 2 del Turismo Internacional. Su repentina partida generó un hondo pesar entre pilotos, equipos y dirigentes del deporte motor, que lo despidieron como un referente de trayectoria y pasión por las pistas.