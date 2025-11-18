Pintarse la cara “color esperanza” y salir a jugar con la ingenuidad de las mejores infancias

Como los nenes que se egresan de la escuela primaria, o los que festejan un título después de un año de mucho trabajo, un particular recibimiento contuvo a los nenes de la categoría 2017 de Juventud de City Bell, que están peleando el campeonato en Aplafi y dieron una de las notas más coloridas del último fin de semana en el fútbol infantil platense.

En el marco de uno de los últimos partidos de local en la canchita de 461 y 18, los padres decidieron que los nenes salgan a jugar con los cachetes pintados con la bandera argentina y en algunos casos, con el pelo teñido también de celeste y blanco.

Si bien el último sábado 15 de noviembre no se conmemoró ninguna fecha patria, los chiquitos de la 2017 pudieron jugar en la previa, mirarse entre ellos y salir a la cancha con un recibimiento a pura orquesta que incluyó bengalas, humo y papelitos.

“Estamos peleando el campeonato y es una manera de motivar a los nenes para seguir arriba”, comentó el director técnico de esta categoría que marcha en la segunda posición en el campeonato de Aplafi.

Enfrente estaba Cerro Platense, cuyos jugadores y las familias que los acompañaron se cruzaron toda la ciudad desde la zona de Villa Alba para poder estar presentes en la canchita de City Bell.

El partido de la 2017, muy entretenido y cerrado, culminó 0 a 0, pero tuvo este particular dato distintivo que sirvió para que los nenes puedan tener otro motivo extra para divertirse mientras hacen deporte.

Además, también por el mismo campeonato pero en otro punto de la región, Sacachispas visitó a San Carlos 156 y el sábado los nenes de la categoría 2018 de del equipo local terminó ganando 2 a 0.

Además, por la zona 2 de Lisfi se destacó la presentación de los nenes de la categoría 2019 de Autonomía, que el sábado derrotó 1 a 0 a Ateneo Juvenil de Ensenada y el domingo volvió a ganar por la misma diferencia, pero ante Nuestra Señora de Luján. Este equipo está primero con Crisfa, pero Estudiantes de Los Hornos que tiene dos partidos menos, está al asecho.