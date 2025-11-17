Portugal aplastó a Armenia y Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial

La Selección de Portugal logró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Armenia 9-1 en Oporto, en una jornada marcada por la ausencia de Cristiano Ronaldo por sanción, pero con una actuación contundente del equipo dirigido por Roberto Martínez. El resultado colocó al conjunto luso en su séptima Copa del Mundo consecutiva, una racha que se mantiene ininterrumpida desde 2002.

La holgada victoria certifica la presencia de Portugal en la Copa del Mundo de 2026, el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Solo falta definir seis plazas para el certamen, mientras el sorteo de grupos tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington DC. El encuentro estuvo marcado no solo por la exhibición ofensiva del conjunto luso, sino también por el homenaje a Diogo Jota, exfutbolista portugués, en el minuto 21. Los aficionados respondieron con una ovación emotiva pese a la intensa lluvia en Oporto.

Irlanda accedió al repechaje europeo tras superar a Hungría por 3-2 y quedar segunda por debajo de Portugal en el Grupo F.

Noruega volvió a una cita mundialista luego de 28 años de espera y con goleada incluida sobre Italia por 4-1 y en el histórico estadio San Siro.