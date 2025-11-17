Batalla campal y pelea con la Policía: escandaloso final entre Deportivo Madryn y Morón

La semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón dejó una estela de controversias, expulsiones y una batalla campal tras el pitazo final, en un duelo que definió al primer finalista que buscará el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En el estadio Coliseo del Golfo, el conjunto aurinegro se impuso por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Santiago Postel, resultado que le permite disputar la final ante Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Primera División.

El final del partido desató una batalla campal en el campo de juego. Jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y allegados de ambos equipos se trenzaron en una serie de insultos, patadas y forcejeos que requirieron la intervención de la policía, que terminó reprimiendo a los jugadores visitantes. La violencia se extendió durante varios minutos, empañando la clasificación de Madryn a la final del Reducido.