Gimnasia goleó a Platense y aseguró su lugar en los octavos del Torneo Clausura
El Lobo necesitaba ganar para asegurar su lugar entre los mejores.
Gimnasia dio un paso clave en su objetivo dentro del Torneo Clausura. Por la fecha 16, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto venció con autoridad 3-0 a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López y selló su clasificación a los octavos de final del certamen.
El Lobo necesitaba ganar para asegurar su lugar entre los mejores, y no dejó dudas: Manuel Panaro abrió el marcador, Marcelo Torres amplió la ventaja y Franco Torres decoró la goleada en una noche ideal para el conjunto platense.
Con este triunfo, Gimnasia cerró la fase regular con envión anímico y ahora piensa en los cruces eliminatorios, donde buscará mantener el nivel exhibido frente al Calamar y seguir avanzando en el torneo.