Confirman que este año se entregarán los premios Impulso a 150 deportistas de La Plata

La subsecretaría de deportes de La Plata confirmó ayer que el miércoles 3 de diciembre en el Teatro Coliseo Podestá se entregarán los premios Impulso para reconocer a 150 deportistas de la ciudad de La Plata.

La ceremonia contará con la coordinación de Angel Pichi Cerisola, histórico expresidente de la Asociación de Básquet Platense, quien hoy ocupa el cargo de subsecretario de deportes de la comuna platense, y habrá 50 disciplinas deportivas que recibirán premios.

Para el evento se consideró conveniente invitar a figuras que engrandecen algunos deportes de La Plata como las hermanas María José y Victoria Granatto en el hockey, o el mismísimo Agustin Creevy, que este año volvió a la Argentina para retirarse jugando en el club de Rugby San Luis.

Además, con la aparición de Iván Groupierre como el esgrimista campeón nacional más joven de la historia surgido de Juventud, Dominique Gayoso, gimnasta destacada del Lobo que vienen de competir en el torneo nacional de San Martín de Los Andes o Mabel Felini, una jubilida de 76 años que compitió en el torneo Sudamericano de Atletismo en la carrera de velocidad de 400 metros en la categoría masters, hicieron que la parte menos conocida del deporte amateur platense haya ganado un protagonismo indiscutido en los últimos tres meses que será valorado y reconocido en esta celebración.

En la fiesta, además, no se descartan reconocimientos y menciones especiales a lo hecho en la Liga Amateur Platense, lugar desde donde se generó la llegada de la Copa del Mundo que se pudo exhibir ante los platenses a mitad de año en la municipalidad a través de la gestión del presidente Leandro Campano con la AFA.

También este año se destacó el desempeño de los deportistas Santino Martos y Athan Nagahashi, quienes sobresalieron en el campeonato sudamericano de Gimnasia Artística.

Todo esto será materia de distinción el próximo 3 de diciembre, en donde la ciudad le rendirá homenaje a todo el trabajo que se viene realizando en silencio, pero que pusieron el nombre de la capital provincial en lo más alto.