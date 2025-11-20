Talento platense en lo más alto del Sudamericano de Gimnasia Artística 2025

Con trabajo, disciplina y pasión, dos jóvenes gimnastas platenses dejaron su huella en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística 2025, disputado del 10 al 15 de noviembre en Medellín, Colombia. Athan Nagahashi y Santino Martos representaron al país con destacadas actuaciones, consolidándose como promesas del deporte argentino y reflejando el esfuerzo que implica competir al máximo nivel.

Athan Nagahashi, en la categoría Infantil (10-11 años), brilló en su especialidad y consiguió la medalla de plata en Arzones, además de integrar el equipo nacional que alcanzó el tercer puesto en la competencia colectiva. Su desempeño mostró solidez técnica y madurez deportiva, atributos que lo posicionan como uno de los talentos a seguir en la disciplina.

Por su parte, Santino Martos, integrante de la categoría Cadete (12-13 años), se subió dos veces al podio individual, logrando la medalla de plata tanto en Salto como en Piso. Además, fue parte del equipo argentino que conquistó el tercer puesto general. Con resultados que reflejan constancia, precisión y seguridad en los aparatos, Martos ratificó su crecimiento y proyección internacional.

Los logros de ambos atletas son el resultado de la suma de horas de entrenamiento, sacrificio familiar, viajes, preparación física y mental, y una entrega sostenida dentro y fuera del gimnasio. Su participación no solo enaltece su esfuerzo personal, sino que también pone a La Plata y a la gimnasia argentina en lo más alto del podio continental.

El Sudamericano de Medellín fue escenario de grandes emociones y, para estos jóvenes, un paso más en el camino de sus sueños. Un orgullo platense y nacional que inspira, emociona y demuestra que la dedicación siempre vale la pena.