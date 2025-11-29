Carlos Anacleto emitió su voto y destacó la masiva participación en las elecciones de Gimnasia

El candidato a presidente Carlos Anacleto, referente de la agrupación Usina Tripera, votó este mañana en la sede social de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tras saludar a los medios y a los simpatizantes que se acercaron, expresó su alegría por el alto nivel de participación que se observa desde temprano. “Muy feliz, porque veo que la gente de Gimnasia está viniendo a votar, que es lo más importante. Después, será el socio quien decida”, afirmó.

Consultado por las demoras registradas al inicio del acto electoral, Anacleto reconoció que hubo inconvenientes con los padrones que debían firmar y verificar los fiscales. “Era algo que se tenía que haber previsto. Está bueno que voten y después firmen, pero debía estar organizado de antemano”, señaló.

El candidato anticipó que permanecerá en la zona durante toda la jornada, recorriendo distintos puntos donde su espacio seguirá de cerca la elección, entre ellos un conocido restaurante y el Café René. También aseguró que acompañará el recuento por la noche.

Con 15.585 socios habilitados, la elección avanza con un flujo constante de votantes y gran expectativa por parte de todas las agrupaciones. Desde la sede, la cobertura continuará a lo largo del día.