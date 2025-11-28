Zaniratto define el equipo para visitar a Barracas

En paralelo con la gran contienda electoral, Gimnasia continúa con su preparación para enfrentar a Barracas Central por los cuartos de final del Torneo Clausura. El técnico Fernando Zaniratto analiza una modificación en el ataque: Jeremías Merlo reemplazó a Alejandro Piedrahita, quien salió por precaución por una molestia que arrastra desde hace semanas.

El plantel del Lobo llevó a cabo una práctica de fútbol en Estancia Chica, en la que el DT comenzó a delinear el equipo que visitará al “Guapo”. El resto del equipo se mantuvo igual, sin modificaciones ni molestias musculares por parte de algún otro futbolista.

Cabe recordar que el duelo será el lunes a las 17:00 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia.