La Comisión Directiva de Estudiantes evalúa la sanción de la AFA y reafirma su apoyo a Verón

La Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata emitió hoy un comunicado oficial en el que confirmó que se encuentra evaluando en profundidad la reciente sanción impuesta a la institución. Según expresaron, el objetivo central es determinar los pasos a seguir y promover todas las medidas necesarias para defender los intereses del club, su historia y cada uno de sus integrantes.

“Estamos analizando en detalle la resolución recibida, con la firme convicción de actuar en resguardo de Estudiantes y de toda su comunidad”, señalaron desde la dirigencia. La entidad remarcó que la revisión se está llevando adelante con rigor jurídico y deportivo, y que se informarán oportunamente los avances del procedimiento.

En paralelo, la Comisión Directiva manifestó su respaldo “absoluto y sin matices” al presidente del club, Juan Sebastián Verón; al dirigente Santiago Núñez; y al plantel profesional de fútbol. Destacaron que la conducción institucional se mantiene unida y comprometida con los valores históricos del club, entre ellos la integridad, el trabajo y la defensa de sus principios.

El comunicado cierra reafirmando que Estudiantes de La Plata continuará actuando con responsabilidad y determinación, y que el compromiso con su comunidad de socios, socias e hinchas se mantiene intacto en este contexto.