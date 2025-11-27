La Comisión Directiva de Estudiantes evalúa la sanción de la AFA y reafirma su apoyo a Verón
Según expresaron, el objetivo central es determinar los pasos a seguir y promover todas las medidas necesarias para defender los intereses del club.
La Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata emitió hoy un comunicado oficial en el que confirmó que se encuentra evaluando en profundidad la reciente sanción impuesta a la institución. Según expresaron, el objetivo central es determinar los pasos a seguir y promover todas las medidas necesarias para defender los intereses del club, su historia y cada uno de sus integrantes.
“Estamos analizando en detalle la resolución recibida, con la firme convicción de actuar en resguardo de Estudiantes y de toda su comunidad”, señalaron desde la dirigencia. La entidad remarcó que la revisión se está llevando adelante con rigor jurídico y deportivo, y que se informarán oportunamente los avances del procedimiento.
En paralelo, la Comisión Directiva manifestó su respaldo “absoluto y sin matices” al presidente del club, Juan Sebastián Verón; al dirigente Santiago Núñez; y al plantel profesional de fútbol. Destacaron que la conducción institucional se mantiene unida y comprometida con los valores históricos del club, entre ellos la integridad, el trabajo y la defensa de sus principios.
El comunicado cierra reafirmando que Estudiantes de La Plata continuará actuando con responsabilidad y determinación, y que el compromiso con su comunidad de socios, socias e hinchas se mantiene intacto en este contexto.