Colapinto desembarca en el desierto del campeón del mundo

Luego de lo que fue el GP de Las Vegas en el que Max Verstappen se llevó el triunfo tras la descalificación de los pilotos de McLaren, la Fórmula 1 sigue hacia adelante y se viene el GP de Catar, la anteúltima jornada del Campeonato del Mundo 2025 que será el fin de semana que viene.

Franco Colapinto, el único piloto argentino y sudamericano, buscará sumar los primeros puntos de la temporada, ya que en la actualidad es uno de los únicos dos que no ha podido sumar ni siquiera una sola unidad en lo que va del año.

La anteúltima fecha se disputará en el circuito de Lusail, que tiene una extensión de 5.38 kilómetros y abarcará una distancia total de 306 kilómetros recorridos para quienes finalicen la carrera.

Esta carrera, además, tendrá una particularidad, ya que contará con el conocido sprint el sábado, antes de la qualy. Por lo tanto se espera para mañana que haya solo una práctica libre y luego será el turno de la clasificación sprint.

La carrera principal será el domingo a las 13, de noche para los cataríes, con un circuito iluminado y lleno de curvas y contra curvas.

El piloto Max Verstappen se jugará a todo o nada defender el título de campeón del mundo, ya que le quedan dos carreras para descontarle 24 puntos a Lando Norris de Mc Laren, quien lidera la tabla en el campeonato de pilotos.

CRONOGRAMA DE HORARIOS PARA EL FIN DE SEMANA

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1:

10.30 a 11.30 horas

Clasificación sprint:

14.30 a 15.14 horas

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint:

11.00 a 12.00 horas

Clasificación:

15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas