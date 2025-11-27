El Pincha, entre el descargo y el viaje a Santiago

Estudiantes de La Plata atraviesa días intensos dentro y fuera de la cancha mientras se prepara para visitar a Central Córdoba el sábado a las 21.30 en el Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Con varias dudas por molestias físicas y a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina por el pasillo de espaldas a Rosario Central, el Pincha ajusta detalles en una semana cargada de tensión.

En lo futbolístico, Eduardo Domínguez mantiene interrogantes clave en el armado del equipo. Los tres jugadores que debieron salir ante el Canalla —Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías— siguen bajo observación. Núñez sufrió un esguince de rodilla con líquido en el peroné; Farías, una entorsis de tobillo; y Piovi solo un golpe, aunque será evaluado hasta último momento. El defensor ya avisó puertas adentro que “hará lo posible para estar sí o sí”.

A esto se suma la baja casi confirmada de Gabriel Neves, que continúa con una molestia en el sóleo, más la ausencia ya conocida de Guido Carrillo, quien aún debe cumplir dos fechas de suspensión aunque el club espera una reducción del castigo.

En paralelo, Estudiantes ya presentó su descargo ante AFA por el pasillo de espaldas realizado en Arroyito, gesto que generó un fuerte revuelo mediático y político. El Pincha argumentó que los jugadores avisaron previamente a los de Rosario Central y que el reclamo no fue un acto de violencia, sino un mensaje de desacuerdo por la polémica coronación del Canalla como campeón anual.

Mientras el Tribunal analiza el caso, Claudio “Chiqui” Tapia lanzó un dardo que encendió aún más la mecha: “Hay algunos que se olvidan que estaban afuera del reducido y entraron porque no ganaron Huracán ni Belgrano… este es el fútbol argentino”, disparó, en clara referencia al club platense.

Por el lado de los hinchas, la jornada del miércoles trajo movimiento. Central Córdoba habilitó la venta online de 2.500 entradas para la Platea Sur, a un valor de $40.000. La expectativa es alta y se espera una buena presencia albirroja en Santiago, donde el equipo viajará este viernes tras el último entrenamiento de la semana.

Entre lesionados, sanciones en suspenso, cruces políticos y un viaje decisivo, Estudiantes ajusta los últimos detalles para un partido que puede marcar su continuidad en el torneo… y posiblemente mucho más.